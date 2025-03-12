Евросоюз с 1 апреля введет контрмеры в отношении товаров из США

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Евросоюз с 1 апреля начнет применять ответные торговые ограничения в отношении товаров из США, заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в социальной сети X.

Вашингтон выбрал необоснованные тарифы и не оставил ЕС иного выбора, кроме ответного реагирования, отметил Шефчович.

"Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля", – добавил еврокомиссар.

Также Шефчович подтвердил ввод нового пакета контрмер Еврокомиссии в отношении США в середине апреля и обратил внимание, что разрушение можно остановить, если провести переговоры.

Ранее Еврокомиссия заявила, что планирует принять "быстрые и соразмерные контрмеры" в ответ на новые американские тарифы на импорт стали и алюминия из Евросоюза. Меры могут относиться к экспорту товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов США.

В начале февраля американская сторона начала вводить пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Президент США Дональд Трамп также принял решение о вводе таможенных пошлин на все товары из стран Евросоюза в размере 25%.