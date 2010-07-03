Сбой произошел в соцсети "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Сбой в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел 6 мая, сообщает Downdetector.com.

51% пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта. Еще 31% заявили о трудностях с входом в соцсеть, а 17% не смогли отправить и получить сообщения.

С неполадками столкнулись жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Новосибирска и Владивостока.

Вскоре представители "ВКонтакте" уточнили, что все проблемы устранены, передает ТАСС.

