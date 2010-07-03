Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера

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Пользователи WhatsApp в разных странах жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщает сервис Downdetector, специалисты которого отслеживают работу популярных интернет-ресурсов. Также с проблемами в работе сервисов столкнулись пользователи социальных сетей Facebook и Instagram.

Неполадки в работе ресурсов начались с 14:00 по московскому времени. Проблемы затронули, в основном, жителей Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Италии, а также Малайзии, Сингапура, ОАЭ. Пользователи испытывают сложности с подключением к серверу, авторизацией и доступом к веб-сайту. Жителей России сбой не затронул.