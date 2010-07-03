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03:53

В работе Instagram произошел сбой

технологии

03:53

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Фото: depositphotos/2nix

Проблемы с загрузкой Instagram наблюдались в ночь на пятницу в ряде стран, в том числе и в России. Об этом информирует сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, у большинства пользователей не обновлялась лента. Другие не смогли войти в свой аккаунт. У многих не открывался сайт Instagram.

Отмечается, что больше всего на перебои в работе приложения жалуются в США. С неполадками столкнулись во Франции, Великобритании, Дании, Германии, а также в Бразилии и Австралии.

В России о проблемах с загрузкой Instagram чаще других сообщают пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью, о которых сообщили СМИ. Утверждалось, что хакеры могли при помощи звонков через WhatsApp устанавливать вредоносную программу.

В начале июня пользователи также пожаловались на сбои в работе приложения.

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