В работе WhatsApp произошел сбой

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Пользователи WhatsApp в некоторых странах мира столкнулись со сбоями в работе мессенджера.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из Нидерландов, Бельгии и Германии.

В 64% случаев возникают проблемы с отправлением и получением сообщений, в 32% – с соединением и в 3% – со входом в систему. В России сбоев пока не наблюдается.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью, о которых сообщили СМИ. Утверждалось, что хакеры могли при помощи звонков через WhatsApp устанавливать вредоносную программу.

Он отметил, что все проблемы WhatsApp с безопасностью схожи и подходят для слежки. Дуров выразил мнение, что мессенджер мог оставлять уязвимости по предписанию ФБР.