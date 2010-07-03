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Общество

13:04

В Минкомсвязи высказались о критике в адрес WhatsApp

технологии общество

Фото: depositphotos/Mactrunk

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин связал критику создателем Telegram Павлом Дуровым приложения WhatsApp с конкуренцией.

"Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он отъел у обвиняющего серьезную долю рынка", – цитирует его ТАСС.

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности. По его словам, очередную уязвимость нашли на этой неделе. С помощью нее хакеры могут получить личные данные пользователей.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в сентябре признался, что используемое в Telegram программное решение предпочтительнее решения WhatsApp в плане безопасности. Он уточнил, что сам пользуется обоими мессенджерами. По мнению спецпредставителя, абсолютно безопасных средств связи не создано.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден говорил, что использовать WhatsApp высшим должностным лицам не стоит из-за низкого уровня шифрования. В то же время он добавил, что и WhatsApp, и Telegram надежнее, чем СМС-сообщения.

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов

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