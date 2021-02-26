Зампред ВТБ спрогнозировал внедрение цифрового рубля через 2–4 года

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В России через 2–4 года может быть внедрен цифровой рубль, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

По оценке ВТБ, как пояснил Кулик, создание необходимой инфраструктуры для внедрения цифрового рубля может занять до двух лет.

"С учетом необходимости изменения регулирования и модели работы банков в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около 2–4 лет", – приводит его слова ТАСС.

Кулик добавил, что одним из важных преимуществ использования цифрового рубля будет возможность осуществлять безналичные платежи в режиме офлайн.

В конце декабря прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что пока нет окончательного решения по введению цифрового рубля. По словам главы ЦБ РФ, специалисты взвешивают технологические риски, а также другие плюсы и минусы появления электронной валюты.

Ранее Сбербанк спрогнозировал отток ликвидности из банков в случае введения цифрового рубля. В организации подчеркнули, что деятельность коммерческих банков будет ограничена, а вся система введения электронной валюты имеет ряд серьезных недостатков.