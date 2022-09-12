Доходы бюджета упали второй месяц подряд

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Доходы бюджета РФ в августе упали почти на 11% по сравнению с этим месяцем прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на министерство финансов.

Отмечается, что это уже второй месяц подряд, когда общие доходы бюджета уменьшаются в годовом выражении. Так, в июле их падение составляло 26%.

Уточняется, что доходы упали до 1,83 триллиона рублей. При этом они немного увеличились по сравнению с июлем, когда они были равны показателю в 1,76 триллиона рублей.

Кроме того, второй месяц подряд падают в годовом выражении одновременно и нефтегазовые поступления бюджета, и ненефтегазовые.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал предстоящую работу над бюджетом на следующие три года самой сложной в своей карьере. По его словам, в бюджет нужно закладывать затраты на достижение технологического суверенитета, но после введения ряда антироссийских ограничительных мер РФ столкнулась с отсутствием производства некоторых критических технологий в стране.