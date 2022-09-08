Орешкин не поддержал идею Силуанова повышать долю юаня в госрезервах РФ

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Россия должна полагаться только на себя, поэтому доллары и евро в государственных резервах следует менять только на рубли, а не на юани или другие валюты. Об этом на пленарной сессии Московского финансового форума заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
В четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что в текущих обстоятельствах государственные резервы РФ следует формировать преимущественно из золота, юаня и валют других дружественных государств. При этом он отметил, что доля китайской валюты в российских резервах будет увеличиваться из-за роста торговли с Китаем.
"Мое мнение всегда, что нужно верить в себя, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, в которого можно проинвестировать и нам это потом поможет. Нужно выстраивать такую систему, где мы в первую очередь от себя зависим и сами в себя инвестируем", – приводит слова Орешкина РБК.
В ходе дискуссии помощник президента также заметил, что дефицит бюджета КНР в этом году превысил 5% ВВП, и в связи с этим поинтересовался, почему Россия может инвестировать в такую страну, но не может инвестировать в себя. По его мнению, РФ может быть привлекательной для инвестиций даже при относительно серьезном дефиците собственного бюджета.
Ранее россиян предупредили о рисках инвестирования в китайский юань. Дело в том, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с этой валютой, поэтому вложившиеся в нее граждане могут не суметь или не успеть вывести средства.
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