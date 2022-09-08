Эксперт предупредил о рисках инвестирования в китайский юань

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В России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем, поэтому инвестиции в китайскую валюту сопряжены с некоторыми рисками. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего эксперта Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича.
Он пояснил, что пока россияне сталкиваются со сложностями с проведением транзакций, так как механизмы отработаны не до конца. Эксперт добавил, что вложившие в юань граждане могут не суметь или не успеть их вывести.
"Юань стоит столько, сколько посчитает нужным Коммунистическая партия Китая. Это не значит, что юань – бесполезная бумажка. Но если вы привыкли к рыночному ценообразованию валют, как у доллара или евро, то в случае с китайским юанем нужно иметь в виду, что там гораздо сильнее государственное валютное регулирование", – отметил Митрахович.
Он подчеркнул, что россияне могут оказаться заложником ситуации. Кроме того, опасностью является и неполная самостоятельность юаня и привязка к другим валютам. Митрахович пояснил, что при вложении средств в юань нужно учитывать, что он будет следовать пока за долларом.
"Соответственно, ее (китайскую валюту. – Прим. ред.) можно использовать на перспективу – например, если вы хотите диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Добавлять юань к уже существующим вложениям в долларах, евро, рублях – это нормально. Если вы делаете ставку только на китайскую валюту, это несколько рискованно", – заключил Митрахович.
Ранее руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов рассказал, что на конец июля торги юанем на Мосбирже вышли на рекордный уровень. В некоторые дни объем превышал показатель по паре евро–рубль.
Эксперт указал, что юань смог войти в тройку самых востребованных валют на бирже.
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