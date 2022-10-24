Резидент "Технополиса "Москва" реализует разработки студентов в области микроэлектроники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", компания "Микрон", начнет изготавливать студенческие разработки микросхем в формате многопроектных партий. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Подобная инициатива на российской фабрике реализуется впервые. Формат многопроектных партий подразумевает, что на полупроводниковой пластине одновременно изготавливаются несколько различных интегральных схем от разных команд.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в проекте принимают участие НИУ МИЭТ и Ассоциация вузов по электронной компонентной базе.

"Коллективное производство прототипов, опытных образцов и малых серий интегральных микросхем на одной пластине позволяет многократно снизить стоимость необходимых образцов для каждой научной группы", – подчеркнул специалист.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев заявил, что за счет нового проекта микроэлектронная отрасль получит прототипы, которые впоследствии можно будет перевести на серийное производство. При этом использование нескольких образцов интегральных схем для каждого проекта позволит провести необходимые исследования и апробацию.

Первый сбор студенческих проектов и тренировочный запуск производства запланированы на начало 2023 года. В дальнейшем, по плану, в формате многопроектных партий будет производиться не менее одного запуска в год с 16–20 проектами интегральных схем.

Ранее сообщалось, что Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), являющийся резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", запустил производство микросхем для робототехники и промышленной автоматики. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения.

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