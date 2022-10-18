Завод по производству лекарств откроют на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод по производству лекарственных препаратов откроют в начале 2023 года на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Компания "Брайт Вэй Индастриз" (резидент технополиса. – Прим. ред.) завершила строительство нового научно-производственного комплекса полного цикла. В реализацию проекта она вложила около 2,5 миллиарда рублей. Сейчас на заводе идут пусконаладочные работы", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что суммарная площадь предприятия составляет 33 тысячи квадратных метров. После запуска на нем смогут работать свыше 350 человек.

Как, в свою очередь, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в год завод будет выпускать порядка 3,6 миллиарда единиц фармацевтической продукции, в том числе препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и костно-мышечной систем, противомикробные лекарства и прочее. Основным потребителем продукции выступит государственная система здравоохранения

Ранее сообщалось, что до конца текущего года на площадке "Алабушево" откроют два завода электроники. Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 миллиарда рублей. Там будут производить электронные измерительные приборы, печатные платы, электронные модули.



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