Юрист рассказал, как вернуть деньги за испорченный товар

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Покупатель может обменять, вернуть товар или продукт ненадлежащего качества в течение двух недель без указания причин, согласно закону "О защите прав потребителей". Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По его словам, иногда магазин может отказать в возврате или обмене товара, что является нарушением прав потребителя. Однако существуют исключения, например скоропортящиеся продукты, предупредил эксперт. Он добавил, что в случае отказа магазина покупатель может обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд с требованиями о защите прав потребителя, возмещении убытков, компенсации морального вреда, а также о штрафных санкциях.

Русяев указал, что при любых проявлениях недобросовестности в розничной торговле гражданин может защитить свои права, опираясь на действующее законодательство. Для фиксации факта нарушения юрист советует сделать фото или видео, а также предъявить продавцу кассовый чек. Если магазин проигнорирует претензию, дело может быть передано в суд, заключил юрист.

Ранее сообщалось, что в России просроченные продукты будут блокировать на кассах. Соответствующее постановление вступило в силу в конце декабря 2023 года, однако введение изменений в систему продаж начнется позже.

Основная задача проекта – отработка механизма обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за подлежащим маркировке товарами.

В России запустят систему для борьбы с просроченными продуктами