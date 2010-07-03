Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:21

В США предрекли "крах" России как космической державы

за рубежом технологии

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Запуск регулярных пилотируемых миссий NASA к МКС станет "началом конца России как космической державы". Такое мнение высказали американские журналисты из издания The Hill.

Запуск программы NASA под названием Commrercial Crew был запланирован на 2020 год. Позднее старт перенесли на три года из-за технических проблем.

В статье отмечается, что программа позволит совершать полеты астронавтов на американских кораблях. "Долгая зависимость американцев и других космонавтов от России подходит к концу", – подчеркивают журналисты.

В настоящее время стоимость отправки одного американского астронавта на "Союзе" составляет 85 миллионов долларов. Прекращение этих выплат станет тяжелым ударом для российской экономики, уверены в издании.

"Российская экономика, которая сильно зависит от цен на нефть, от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны", – заключают авторы статьи.

Ранее глава постоянного представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель заявил, что в ближайшие несколько лет ЕКА не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС.

Это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. Пишель не исключил, что астронавты из Европы могут снова начать пользоваться российскими кораблями при условии, если США и Россия договорятся о перекрестных полетах.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика