В США предрекли "крах" России как космической державы

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Запуск регулярных пилотируемых миссий NASA к МКС станет "началом конца России как космической державы". Такое мнение высказали американские журналисты из издания The Hill.

Запуск программы NASA под названием Commrercial Crew был запланирован на 2020 год. Позднее старт перенесли на три года из-за технических проблем.

В статье отмечается, что программа позволит совершать полеты астронавтов на американских кораблях. "Долгая зависимость американцев и других космонавтов от России подходит к концу", – подчеркивают журналисты.

В настоящее время стоимость отправки одного американского астронавта на "Союзе" составляет 85 миллионов долларов. Прекращение этих выплат станет тяжелым ударом для российской экономики, уверены в издании.

"Российская экономика, которая сильно зависит от цен на нефть, от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны", – заключают авторы статьи.

Ранее глава постоянного представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель заявил, что в ближайшие несколько лет ЕКА не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС.

Это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. Пишель не исключил, что астронавты из Европы могут снова начать пользоваться российскими кораблями при условии, если США и Россия договорятся о перекрестных полетах.

