США закупят космические платформы для своих целей

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Военно-воздушные силы США рассматривают возможность закупки космических платформ для стратегических задач в космическом пространстве. Об этом сообщает RT со ссылкой на контракт Центра ракетно-космических систем (ЦРКС), входящего в состав Космического командования ВВС США.

"ЦРКС рассматривает возможность приобретения космических платформ, пригодных для несения соответствующей полётной аппаратуры для выполнения конкретных стратегических задач, в том числе для создания спутников связи для нужд Развитой стратегической системы SATCOM (ESS), спутников предупреждения о пусках ракет (OPIR), навигационных спутников (GPS) и спутников для обнаружения ядерных взрывов (NDS)", – сказано в тексте документа.

Планируется, что новая платформа поспособствует более оперативному производству космических аппаратов. ЦРКС работает над изменением принципов и методов своей деятельности, чтобы "обеспечить опережение соперников" в космосе и обеспечить США нужный военный потенциал для достижения победы в случае войны.

В начале марта семиместный пассажирский космический корабль Илона Маска впервые пристыковался к МКС. Полет Crew Dragon прошел в автоматическом режиме. На его борту был манекен по имени Рипли.