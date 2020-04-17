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Москва 24

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Общество

04:25

Стало известно, как приблизить окончание самоизоляции

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно, как приблизить окончание ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре на официальном сайте.

Специалисты ведомства отметили, что главной задачей на данный момент является победа над COVID-19. При этом цель станет осуществимой "только совместными усилиями".

"Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды", – объяснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призвали к ответственному соблюдению режима временных ограничений. Кроме того, эксперты перечислили 5 шагов, которые позволят быстрее снять запреты, связанные с коронавирусом.

Для этого нужно:

  1. оставаться дома;
  2. поддерживать в жилище чистоту при помощи дезинфицирующих средств;
  3. общаться с родными исключительно при помощи современных средств связи (телефонов, смартфонов, интернета);
  4. при выходе из дома использовать индивидуальные средства защиты (маску, перчатки);
  5. обязательно соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки с мылом.

В конце сообщения сотрудники Роспотребнадзора пожелали гражданам беречь себя и близких.

Ранее психолог рассказала, как справиться со стрессом в период самоизоляции. В частности, специалист посоветовала подумать о будущем.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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