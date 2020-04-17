Стало известно, как приблизить окончание самоизоляции

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно, как приблизить окончание ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре на официальном сайте.
Специалисты ведомства отметили, что главной задачей на данный момент является победа над COVID-19. При этом цель станет осуществимой "только совместными усилиями".
"Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды", – объяснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве призвали к ответственному соблюдению режима временных ограничений. Кроме того, эксперты перечислили 5 шагов, которые позволят быстрее снять запреты, связанные с коронавирусом.
Для этого нужно:
Ранее психолог рассказала, как справиться со стрессом в период самоизоляции. В частности, специалист посоветовала подумать о будущем.
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