В Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве выздоровели еще 123 пациента после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, всего число вылечившихся увеличилось до 1517 человек.
"Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 123 человека", – сказала Ракова.
Ранее сообщалось, что все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус. За состоянием пациентов будут в ежедневном режиме следить медики. В случае ухудшения состояния им в оперативном порядке будут менять лечение.
Как рассказывала Ракова, при подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких (КТ), анализов крови и ЭКГ.
В начале недели с предложением о рассмотрении случаев ОРВИ как подозрение на COVID-19 выступили в Минздраве РФ. Специалисты также привели отличия коронавируса от других заболеваний. По их словам, инкубационный период при ОРВИ в большинстве случаев не превышает трех дней, а у коронавируса он составляет в среднем от 1 до 14 дней.
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