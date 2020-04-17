В Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве выздоровели еще 123 пациента после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего число вылечившихся увеличилось до 1517 человек.

"Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 123 человека", – сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус. За состоянием пациентов будут в ежедневном режиме следить медики. В случае ухудшения состояния им в оперативном порядке будут менять лечение.

Как рассказывала Ракова, при подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких (КТ), анализов крови и ЭКГ.

В начале недели с предложением о рассмотрении случаев ОРВИ как подозрение на COVID-19 выступили в Минздраве РФ. Специалисты также привели отличия коронавируса от других заболеваний. По их словам, инкубационный период при ОРВИ в большинстве случаев не превышает трех дней, а у коронавируса он составляет в среднем от 1 до 14 дней.