Выдачу электронных больничных работающим пенсионерам продлили до 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ продлило до 11 июня выдачу электронных больничных работающим пенсионерам. Их могут получить россияне старше 65 лет, передает ТАСС заявление представителей кабмина.

Отмечается, что данные изменения при оформлении листков нетрудоспособности и назначения выплат были утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно", – говорится в сообщении.

Так, оплачивать новые электронные больничные будут за счет средств Фонда социального страхования. Выплаты будут осуществляться работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления документа.

Так, россиянам для оформления не потребуется предоставлять каких-либо документов, сведения в ФСС направят работодатели.

В России выявлено 414 878 случаев COVID-19, вылечились 175 877 человек, скончались 4 855. За последние сутки в России зафиксировали 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее больничные для работающих пенсионеров продлили до 29 мая. При стаже более 8 лет они оплачиваются в 100-процентном размере.