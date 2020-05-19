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Общество

07:24

Больничные для работающих пенсионеров продлили до 29 мая

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работающие пенсионеры, которые соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить свои электронные больничные с 12 до 29 мая.

Как говорится в постановлении на сайте правительства, это могут сделать граждане старше 65 лет, не перешедшие на удаленную работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске.

Больничные будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления.

Выдаваться больничный будет на основе данных, которые работодатели направляют в ФСС. При стаже более 8 лет он оплачиваются в 100-процентоном размере.

Ранее сообщалось, что более 1,85 миллиона жителей Москвы старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции.

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