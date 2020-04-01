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Общество

10:24

90 тыс людей с хроническими заболеваниями получили выплату за соблюдение режима изоляции

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выплату за соблюдение режима изоляции получили 90 тысяч человек с хроническими заболеваниями, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выплата за соблюдение карантина в размере 4 тысяч рублей положена им по указу Сергея Собянина. Для ее получения нужно подать заявление по телефону горячей линии.

Ракова уточнила, что 90 тысяч москвичей с хроническими заболеваниями получили компенсацию в размере 2 тысяч рублей. Оставшиеся 2 тысячи им выдадут после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения.

23 марта Собянин сообщил о введении домашнего режима для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения начали действовать с 26 марта по 14 апреля.

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, а также для получения единовременной материальной помощи они могут позвонить по телефону горячей линии +7 495 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.

В качестве поддержки и компенсации находящимся на самоизоляции пенсионерам также выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Подавать заявку на ее оформление не нужно.

Лицам с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке, но для этого им следует обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех жителей, независимо от возраста. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.

Москвичам разъяснили основные аспекты, касающиеся режима самоизоляции

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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