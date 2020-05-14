Более 1,85 млн столичных пенсионеров получили выплаты за соблюдение самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Более 1,85 миллиона жителей Москвы старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
"Для всех, кому пришлось соблюдать ограничения – это люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, – обеспечена выплата в размере 4 тысяч рублей. В настоящее время более 1,85 миллиона человек получили выплаты", – сообщили в пресс-службе заммэра.
23 марта Собянин сообщил о введении домашнего режима для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения начали действовать с 26 марта.
Сообщалось, что в качестве поддержки и компенсации находящимся на самоизоляции пенсионерам выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Подавать заявку на ее оформление не нужно.
Лицам с хроническими заболеваниями выплата оформляется в индивидуальном порядке, но для этого им следует обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.
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