Более 1,85 млн столичных пенсионеров получили выплаты за соблюдение самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 1,85 миллиона жителей Москвы старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

"Для всех, кому пришлось соблюдать ограничения – это люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, – обеспечена выплата в размере 4 тысяч рублей. В настоящее время более 1,85 миллиона человек получили выплаты", – сообщили в пресс-службе заммэра.

23 марта Собянин сообщил о введении домашнего режима для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения начали действовать с 26 марта.

Сообщалось, что в качестве поддержки и компенсации находящимся на самоизоляции пенсионерам выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Подавать заявку на ее оформление не нужно.

Лицам с хроническими заболеваниями выплата оформляется в индивидуальном порядке, но для этого им следует обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.