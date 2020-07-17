Лукашенко расскажет Мишустину о странных вещах в преддверии выборов

21:10
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы государства.
"Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом", – заявил белорусский лидер на встрече с главой кабмина.
В Белоруссии началась кампания по выборам президента, основной день голосования запланирован на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
В июне действующий президент страны отправил в отставку действующее правительство, на следующий день был обнародован новый состав кабмина. Премьер-министром РБ стал Роман Головченко, занимавший пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
ЦИК зарегистрировала кандидатами пятерых людей, отказав двоим. Кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста. Они связаны с недопуском до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Бабарико – бывший глава Белгазпромбанка. Он был арестован в середине июня и помещен в СИЗО. Политик обвиняется в уклонении от уплаты налогов, финансовых махинациях и даче взятки.
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