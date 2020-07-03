Лукашенко рассказал о зависти россиян к белорусам

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".

Такое мнение белорусский лидер высказал в ходе собрания, посвященного Дню независимости страны, РИА Новости.

По мнению Лукашенко, каждый житель Белоруссии может выйти на улицу в любое время суток, ничего не опасаясь.

При этом он напомнил, что в Белоруссии 9 августа пройдут выборы, на который он выдвинул свою кандидатуру в шестой раз. Лукашенко отметил, что отдал стране лучшие годы.

"Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн", – сказал он.

Белорусский лидер добавил, что люди старшего и среднего поколений "правильно оценивают ситуацию в стране".

Ранее президент Белоруссии потребовал от нового правительства снизить экономическую зависимость от России, которая, по его словам, составляет 50-55 процентов.