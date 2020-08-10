Белорусский металлургический завод частично приостановил работу – СМИ

17:12
Фото: ТАСС/Виктор Толочко
Белорусский металлургический завод в Жлобине частично приостановил работу, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников.
Причины такого решения не сообщаются. Отмечается, что остановлены трубопрокатный и канатный цеха. Данную информацию официально не получилось подтвердить в связи с тем, что источники перестали выходить на связь.
Руководство предприятия не ответило на звонок. Ранее в СМИ появилась информация о готовящейся забастовке, которую представители завода называли не соответствующей действительности.
Белорусский металлургический завод был построен в 1984 году. На нем работают около 11 тысячи человек.
Ранее в Белоруссии прошли массовые протесты на фоне выборов президента страны. Ближе к утру демонстранты разошлись. Для их усмирения были привлечены внутренние войска.
Сообщается, что всего в Белоруссии во время акций протеста задержали около 3 тысяч человек. По факту массовых беспорядков завели уголовное дело. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что протесты в Минске управлялись из-за рубежа.
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