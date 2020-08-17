Фото: ТАСС/Андрей Покумейко/БелТА
Правительство Белоруссии сложило полномочия в соответствии с указом главы республики Александра Лукашенко от 15 августа. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
В документе сказано, что премьер-министр и его заместители, а также министры и председатели госкомитетов будут осуществлять свои обязанности до того, как будет сформирован новый состав правительства.
При этом ранее глава республики отмечал, что правительство в целом уже сформировано. Прежний состав правительства под руководством премьер-министра Сергея Румаса проработал чуть больше двух лет – с 18 августа 2018 года.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласным которым Лукашенко получил 80,1% голосов.
За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".
Слепаков обратился к Лукашенко в стихах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: