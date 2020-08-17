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Правительство Белоруссии сложило полномочия в соответствии с указом главы республики Александра Лукашенко от 15 августа. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

В документе сказано, что премьер-министр и его заместители, а также министры и председатели госкомитетов будут осуществлять свои обязанности до того, как будет сформирован новый состав правительства.

При этом ранее глава республики отмечал, что правительство в целом уже сформировано. Прежний состав правительства под руководством премьер-министра Сергея Румаса проработал чуть больше двух лет – с 18 августа 2018 года.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласным которым Лукашенко получил 80,1% голосов.

За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".

