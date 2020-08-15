Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии. Обсуждение состоялось по инициативе белорусской стороны.

Лидеры двух стран выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены, говорится на сайте Кремля.

"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", – отмечается в сообщении.

Лукашенко и Путин договорились о продолжении регулярных контактов, подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. Президенты также дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств двух стран по вопросу возвращения на родину 32 задержанных в республике граждан РФ.

Протесты начались в республике вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В больницах остаются 150 пострадавших в ходе акций.

В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что прошедшие выборы не были ни свободными, ни справедливыми.