Песков рассказал, когда состоится встреча Путина и Лукашенко

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее российский лидер провел телефонный разговор с Лукашенко. Во время разговора лидеры двух государств договорились встретиться в Москве. Во время беседы также был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".
Президенты созванивались также 15 августа. Они выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены. Лукашенко и Путин договорились о продолжении регулярных контактов, подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.
Акции протеста в республике возникли в результате президентских выборов. По их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
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