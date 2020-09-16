Шойгу прибыл в Белоруссию для обсуждения военного сотрудничества

Фото: ТАСС/Алексей Ерешко/Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, сообщает "Газета.ру".

"Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию для обсуждения двустороннего военного сотрудничества", – сообщили в Минобороны Белоруссии.

Ранее Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Общение проходило в формате "один на один". В ходе переговоров, длившихся 4 часа, главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.

РФ и Белоруссия договорились о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов для Минска. Также Лукашенко поблагодарил российскую сторону за обеспечение республики вакциной.