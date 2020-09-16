Шойгу прибыл в Белоруссию для обсуждения военного сотрудничества

Фото: ТАСС/Алексей Ерешко/Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, сообщает "Газета.ру".
"Российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию для обсуждения двустороннего военного сотрудничества", – сообщили в Минобороны Белоруссии.
Ранее Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Общение проходило в формате "один на один". В ходе переговоров, длившихся 4 часа, главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.
РФ и Белоруссия договорились о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов для Минска. Также Лукашенко поблагодарил российскую сторону за обеспечение республики вакциной.
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
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