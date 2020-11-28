Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в текущем году до 4,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал падение российский экономики в 2020 году на 4,5%, сообщает РИА Новости.
По его словам, европейская экономика по итогам года упадет на 8–9%, в Великобритании – на 11%.
"Мы, как официальная статистика говорит, на 3,9% ВВП. Я думаю, больше 4% будет, даже 4,5%", – сказал Кудрин на гражданском форуме ОНФ.
Он добавил, что падение жизненного уровня россиян во втором квартале текущего года было выше 8%, в третьем квартале – 4,5%. Количество бедных вырастет примерно на миллион, заметил глава Счетной палаты.
"К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно. Это означает, что нам больше надо будет наш фокус направлять на тех людей, которым нужна поддержка", – заключил Кудрин.
Ранее Владимир Путин назвал возможный спад ВВП России в 2020 году. По словам российского лидера, снижение этого экономического показателя в РФ составит приблизительно 3,9%. Аналогичная отрицательная динамика ожидается и в странах – участницах АТЭС.
Что касается мировых показателей, то, по существующим прогнозам, глобальный ВВП в 2020 году сократится на 4,4%.
Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в пределах 4% и 5%. По его словам, изначально специалисты ожидали снижение вплоть до 8%.
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