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Экономика

16:44

ЦБ спрогнозировал снижение ВВП на 4-5% к концу года

экономика

Фото: depositphotos/valphoto

Банк России прогнозирует, что по итогам текущего года, спад российской экономики приблизится к 4%. Восстановительный рост возобновится в первом квартале 2021 года. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

Специалисты считают, что в текущем году ВВП России снизится на 4-5%, а в следующем экономика пойдет в рост на 3-4%.

Кроме того, эксперты говорят о сдерживающем влиянии на деловую активность из-за эпидемической ситуации. По мнению регулятора, во втором квартале 2020 года данное явление было выражено сильнее.

Ранее Владимир Путин назвал возможный спад ВВП России в 2020 году. По словам российского лидера, снижение этого экономического показателя в РФ составит приблизительно 3,9%. Аналогичная отрицательная динамика ожидается и в странах – участницах АТЭС.

Что касается мировых показателей, то, по существующим прогнозам, глобальный ВВП в 2020 году сократится на 4,4%.

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