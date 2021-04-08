Парки Москвы подготовили программу ко Дню космонавтики

Фото: Агентство "Москва"
Столичные парки подготовили праздничную программу в честь 60-летия первого полета человека в космос, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятия в формате онлайн и офлайн пройдут с 11 по 30 апреля. Расписание и ссылки на регистрацию доступны в аккаунтах "Мосгорпарка" в соцсетях.
"В ближайшие недели горожан ждут тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы. Основная часть событий намечена на 12 апреля – на День космонавтики", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Парк "Северное Тушино" организует необычные кинопоказы, которые состоятся на подводной лодке Б-396 "Новосибирский комсомолец". Сеансы пройдут 8, 15 и 22 апреля.
А на центральной площади парка до 25 апреля можно будет посмотреть на работы фотовыставки "Наш Гагарин". В экспозиции представлены кадры тренировок космонавта, различных испытаний, а также встречи Гагарина после первого полета. На Крымской набережной в парке искусств "Музеон" и на центральной аллее парка "Красная Пресня" до 30 апреля также будут проходить тематические выставки.
Парк "Фили" приглашает горожан 12 апреля посетить перформанс уличного театра "Черный квадрат" "Наука о космосе". Мероприятие пройдет в выставочном центре Fili Hall в 14:00.
А в лектории Парка Горького 12 апреля в 15:00 пройдет лекция "Космос и искусство". На мероприятии будут представлены картины художников Казимира Малевича и Натальи Гончаровой и летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Владимира Джанибекова.
Мастер-класс по рисованию жидким акрилом пройдет в творческом центре Таганского парка 12 апреля в 17:00. Рисовать будут планеты и галактики.
В "Саду астрономов" парка "Сокольники" 17 апреля можно будет посмотреть научно-популярный фильм, а также послушать электронную "космическую" музыку.
Уточняется, что все очные мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных мер.
При этом посетить различные мероприятия можно будет и онлайн. В частности, в соцсетях парка "Северное Тушино" 12 апреля в 12:00 можно будет посмотреть видеолекцию "Первый полет человека в космос".
В это же время на страницах Таганского парка в соцсетях появится видео творческого мастер-класса. Зрителям предложат нарисовать космическое пространство.
Нарисовать звездное небо приглашает и Бабушкинский парк. На страницах в соцсетях 12 апреля в 12:00 состоится художественный мастер-класс.
Ранее сообщалось, что столичные библиотеки и культурные центры организуют в апреле мероприятия, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Мероприятия подготовили 109 столичных библиотек и 40 культурных центров. Большая часть мероприятий будет доступна бесплатно. Для посещения некоторых из них нужно предварительно зарегистрироваться.
"Это наш город": москвичей приглашают на мероприятия ко Дню космонавтики
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