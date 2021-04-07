РЖД запускает акцию на поездки в "Сапсанах" 12 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь Дня авиации и космонавтики 12 апреля РЖД запускает акцию, в рамках которой пассажиры смогут приобрести билеты на "Сапсаны" по фиксированной цене. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан", планирующие путешествие 12 апреля, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам", – говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что приобрести билеты можно на поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, с отправлением после 15:00.

Минимальная акционная стоимость билета из Санкт-Петербурга в Москву – 1 898 рублей; из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород – 2 625 рублей; из Нижнего Новгорода в Москву – 1 048 рублей.

Цена не будет меняться в зависимости от спроса и даты приобретения билета.

Приобрести билет можно уже сейчас во всех железнодорожных кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Ранее сообщалось, что летом 2021 года школьники смогут путешествовать на поезде со скидкой 50%. Как уточняется, скидка предоставляется при оформлении билетов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования и вагоны 2-го и 3-го классов.