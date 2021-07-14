Карты "Тройка" к 100-летию РАМТ появились в продаже в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В продажу в московском метро поступили тематические проездные карты "Тройка", посвященные 100-летнему юбилею Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В метро появилась новая тематическая "Тройка" к 100-летию Российского академического молодежного театра. Здание на карте – легендарный московский театр, который создали в 1921 году. К своему юбилею РАМТ подготовил классную программу, а мы с новой "Тройкой" продолжаем театральные сезоны в метро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тираж специальной карты составляет 10 тысяч экземпляров. Ее можно купить в кассах и автоматах центральных станций и Кольцевой линии метро.

Ранее в начале июля стартовали продажи карт "Тройка", посвященных юбилею Республики Алтай. В тираж поступило 10 тысяч тематических проездных, приуроченных к 30-летнему дню рождения субъекта федерации.