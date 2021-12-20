Строительство семи станций БКЛ планируют завершить в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство семи новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, а также реконструкцию двух станций, которые войдут в ее состав, планируется завершить в будущем году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В 2022 году специалисты планируют достроить станции "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", а также завершить реконструкцию станций "Каширская" и "Варшавская", которые войдут в состав БКЛ.

По словам Загрутдинова, с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 24,8 километра линий и 12 станций метро с учетом реконструкции "Каховской".

7 декабря Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

