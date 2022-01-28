12:52
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Участок Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейной до Полбина готов на 60%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на участке планируют построить 5,7 километра дорог, в том числе две эстакады длиной 456 метров.
"На участке Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейной до улицы Полбина в настоящее время ведутся работы по перекладке инженерных коммуникаций, переустройству наружного освещения, объектов управления и организации дорожного движения, кроме того, ведется армирование переходной плиты и опоры съезда с эстакады основного хода", – сказал Бочкарев.
По его словам, участок улучшит транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Кроме того, это позволит снизить нагрузку на улицу Люблинскую и Волгоградский проспект. Участок также создаст дополнительную связь со строящимся участком от ТТК до улицы Люблинской.
Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе.
Ранее сообщалось, что в Москве согласовали проект путепровода, соединяющего Южную рокаду и Юго-Восточную хорду. По его словам, чтобы соединить два этих транспортных объекта, планируется построить эстакаду протяженностью около 160 метров. Проект уже согласовала Москомархитектура, сооружение появится в районе улицы Бехтерева, дома 51, в Царицыне.
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