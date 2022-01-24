14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел ход строительства Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.
"Мы продолжаем строить Юго-Восточную хорду. Скоростная магистраль от Бутова до шоссе Энтузиастов – участок, на котором мы сейчас находимся, относительно небольшой по протяженности, но, пожалуй, самый сложный из всего дорожного строительства, которое велось когда-либо в истории Москвы. Ничего подобного в истории Москвы не строилось. Уже в 2023 году Юго-Восточная хорда в составе Северо-Восточной хорды и этот участок будут запущены. Это будет новая транспортная ситуация", – сказал мэр.
По его словам, этот участок – крупнейший транспортный узел, соединяющий 14 эстакад и путепроводов. Мэр отметил, что Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, который проложен от юга до севера города.
На сегодняшний день готовность участка ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта составляет 50%.
Всего в рамках проекта построят и реконструируют 11 километров дорог. В рамках благоустройства прилегающей территории появятся 22,5 гектара газонов, 1 680 деревьев и более 3 тысяч кустарников.
Связка между крупнейшими магистралями города обеспечит более равномерное распределение транспортных потоков, уменьшит избыточный пробег автотранспорта и снизит нагрузку на основные вылетные магистрали юго-восточного сектора.
Ранее сообщалось, что в столице к 2024 году планируется возвести пять мостов. По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, по двум мостам специалисты проводят проектно-изыскательские работы.
Собянин осмотрел ход строительства ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта
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