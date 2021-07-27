Южную рокаду выведут на МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Южная рокада соединится с МКАД, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в планах властей вывести Южную рокаду на МКАД по улице Верхние Поля к концу 2023 года.

"В настоящее время активно идут работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и самой улицы Верхние Поля", – сказал Бочкарев.

Он сообщил, что работы по реконструкции участка от улицы Марьинский Парк до МКАД выполнены более чем на 25%. На этом участке улицы Верхние Поля предстоит реконструировать 3,2 километра дорог.

Сейчас выполняются работы по перекладке инженерных коммуникаций, строительству пешеходного перехода в районе улицы Марьинский Парк, дома 15/51, в котором сейчас монтируется оборудование.

В свою очередь глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что идет строительство теплосети, благоустройство территории с посадкой деревьев и монтаж наружного освещения.

В рамках проекта Южной рокады ведутся работы на участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, продолжается реконструкция улицы Донецкой на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной и реконструкция МКАД от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе.

Ранее заммэра оценил готовность участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Она составила 35%.

