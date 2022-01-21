В Мексике перевернулся автобус, перевозивший учителей – СМИ

В Мексике перевернулся автобус, перевозивший учителей. Об этом сообщает агентство Quadratin.

По предварительным данным, автобус пробил барьерное ограждение дороги, затем съехал в овраг и упал на бок.

"Из-за отказа тормозной системы водитель не справился с управлением. <...> Он скрылся с места (аварии. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

По информации агентства, в результате аварии погиб один человек. По неподтвержденным данным, он был учителем начальных классов.

Также сообщается о семи пострадавших, среди которых две беременные женщины. Всех получивших травмы доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что на Лиепайском шоссе в Латвии пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. Авария произошла недалеко от населенного пункта Гробини. В результате ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу.