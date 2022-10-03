Российские "Искандеры" нанесли новые удары по военной инфраструктуре Украины. Кадры опубликовало Минобороны.

На вооружении у "Искандера" есть два типа ракет. Баллистические набирают высоту в десятки километров и затем поражают цель. Крылатые же летят, почти прижимаясь к земле, огибая рельефы местности, что делает их практически неуловимыми для ПВО противника.

Бьют "Искандеры" по складам с боеприпасами, командным пунктам и средствам ПВО, которые расположены на дальности до 500 километров.

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