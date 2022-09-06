Пассажирка рейса Москва – Анталия устроила дебош на борту

Во время рейса Москва – Анталия пассажирка перебрала с алкоголем и начала бунтовать, оскорбляя персонал и других пассажиров. По словам очевидцев, за весь полет ее многократно просили успокоиться и даже трижды связывали скотчем, но безуспешно.

По прилете в Турцию женщину отдали в руки полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.