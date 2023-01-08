Ребенок случайно застрелил мать на юго-востоке Турции

Фото: depositphotos/fransz

Девятилетний мальчик случайно застрелил мать на юго-востоке Турции. Об этом сообщает газета Sabah.

Отмечается, что ребенок фотографировался с ружьем, находясь с матерью дома в городе Сиверек провинции Шанлыурфа. По данным издания, мальчик нажал на курок и случайно выстрелил в голову женщины.

Прибывшие экстренные службы не смогли спасти мать мальчика. Ребенок дал признательные показания в присутствии психолога.

Ранее сообщалось, что в Москве убили 34-летнюю радиоведущую из Вологды Анну Азовскую. По данным СМИ, женщина вместе с сожителем приехали в столицу на новогодние праздники и сняли квартиру на севере города. В ходе конфликта мужчина нанес журналистке около 30 ножевых ранений.



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