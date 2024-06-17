Шесть беспилотников уничтожены за ночь над территорией России

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали за ночь шесть БПЛА ВСУ над Белгородской, Воронежской и Липецкой областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, один дрон сбили над Белгородской областью, еще два беспилотника – над Воронежской областью и три БПЛА – над Липецкой областью. В Минобороны добавили, что российской стороне удалось пресечь все террористические атаки над территорией РФ.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края. По данным МО РФ, попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории РФ была пресечена 16 июня около 22:00 по московскому времени.

