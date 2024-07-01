Женщина погибла при обстреле поселка в ДНР

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Украинские войска обстреляли поселок Владимировка Донецкой Народной Республики 30 июня, в результате чего есть жертва, сообщается в телеграм-канале диспетчерской службы ГО и ЧС администрации Волновахского района.

Погибшей оказалась женщина 1942 года рождения.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 июня подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России освободили населенный пункт Спорное в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике четырем механизированных, по одной мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ в районе Часова Яра и других населенных пунктов.

За сутки ВСУ потеряли в этом районе до 450 военных, два танка, три боевые бронемашины и 4 автомобиля, а также две американских гаубицы, четыре артиллерийских орудия, САУ "Гвоздика" и еще четыре британских орудия. Группировкой были уничтожены украинский склад артиллерийских боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.