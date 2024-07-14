Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, подразделение группировки войск "Восток", которое находится на этом участке, осуществляет сейчас зачистку и разминирование освобожденного населенного пункта. Также военные нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой подразделениям ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка.

При этом Вооруженным силам России удалось отразить две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

В общей сложности потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 155 солдат. Также уничтожены четыре автомобиля, 155-мм американская гаубица М777, пять 155-мм британских гаубиц FH-70 и 152-мм орудие Д-20.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол, улучшив свое тактическое положение. Позже ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Чигари и Яснобродовку в ДНР.

