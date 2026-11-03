Трамваи в Москве 4 ноября будут ходить по графику буднего дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все трамвайные маршруты Москвы в среду, 4 ноября, будут курсировать по своим обычным трассам по обычному графику. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения, которые вводятся на маршрутах по выходным дням, в праздничную дату действовать не будут.

В этот же день парковки в Москве станут бесплатными. Это коснется улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон с динамическим тарифом.

При этом автостоянки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

Помимо этого, в предпраздничные и праздничные дни ноября изменят движение пригородных электропоездов Московской железной дороги (МЖД). В частности, 3 ноября поезда будут курсировать по расписанию вторника, 4 ноября – воскресенья, а 5 ноября – понедельника.

