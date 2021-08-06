Кабмин выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам

Кабмин выделит дополнительные деньги на социальные выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин.

"Сейчас по всей стране продолжается борьба с короной, врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в красных зонах, больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать. Направим свыше 46 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медработникам", – заявил глава кабмина.

Также 1,7 миллиарда рублей выделили на лекарства и медицинские изделия для льготников, в том числе детей с ограничениями по здоровью, которым нужно специальное питание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.