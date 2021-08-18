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Владимир Путин пообещал оказать поддержку Мордовии на фоне ее закредитованности, отметив, что причиной возникновения подобной ситуации могло стать сокращение инвестиций, которое наблюдается в регионе. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с врио главы республики Артемом Здуновым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем", – сообщил глава государства.

По мнению президента, ограничения, связанные с текущей ситуацией в регионе, носят искусственный характер и их нужно снимать. Путин обратил внимание на сокращение инвестиций в основной капитал региона.

"Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой", – резюмировал Путин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по упрощению порядка предоставления финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Для получения выплат гражданам будет необходимо подтвердить проживание в помещении, подвергшемся последствиям ЧС.