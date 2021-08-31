В Панджшере озвучили условия прекращения борьбы с талибами

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Лидер действующего в афганской провинции Панджшера Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики сразу, как только запрещенное в России радикальное движение "Талибан" обеспечит свободу и равноправие граждан, а также создаст инклюзивное правительство.

"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", – сказал он в интервью изданию Foreign Policy.

Он также отметил, что не получает финансовую поддержку из-за рубежа. По словам Масуда, все остальные варианты, кроме озвученных, являются неприемлемыми. Если условия не будут выполнены, то представители сопротивления продолжат противостояние, отметил он.

Накануне стало известно, что силам сопротивления удалось отразить атаку.

Панджшер остается последним неподконтрольным боевикам регионом Афганистана, а сопротивление, представленное в основном местными таджиками, – единственный организованный очаг противостояния им.

