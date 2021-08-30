Силы сопротивления отразили атаку талибов – СМИ

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Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) атаковали аванпост в провинции Панджшер. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к сопротивлению.

Сообщается, что атаку удалось отбить, однако на данный момент столкновения продолжаются.

Отмечается, что Панджшер остается последним неподконтрольным боевикам регионом Афганистана, а сопротивление, представленное в основном местными таджиками, – единственный организованный очаг противостояния им.

В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.