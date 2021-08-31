Евросоюз исключил США и еще четыре страны из списка для открытия границ из-за COVID-19

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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с ростом заболеваемости коронавирусом, Евросоюз исключил Соединенные Штаты, Израиль, Косово, Ливан и Черногорию из списка стран, с которыми рекомендовано открыть внешние границы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Сейчас в список стран, гражданам которых разрешено посещать Евросоюз, включены 17 государств.

Ранее сообщалось, что в ЕС запустили единые коронавирусные сертификаты. Они позволяют перемещаться по территории союза без задержек на границе и избавляют от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине.

Сертификаты представляют собой QR-код и подразделяются на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия данного документа – 12 месяцев.